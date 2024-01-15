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Silifke Cumhuriyet Başsavcısı: 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturmadan 10 bin 555'i sonuçlandırıldı - Son Dakika
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Silifke Cumhuriyet Başsavcısı: 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturmadan 10 bin 555'i sonuçlandırıldı

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturma dosyasından 10 bin 555'inin sonuçlandırıldığını açıkladı. Eskiler, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağladıklarını belirtti ve geçen yıl Uzlaştırma Bürosunca yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı: 2023\'te incelenen 11 bin 323 soruşturmadan 10 bin 555\'i sonuçlandırıldı
15.01.2024 - 14:22,
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Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturma dosyasından 10 bin 555'inin sonuçlandırıldığını bildirdi.

Eskiler, makamında düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Koordineli çalışmayla adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağladıklarını belirten Eskiler, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına 2023'te gelen 11 bin 323 yeni soruşturma dosyasından 10 bin 555'i sonuçlandırıldı." dedi.

Eskiler, geçen yıl Uzlaştırma Bürosunca işlem yapılan 1281 dosyadan 493'ünün uzlaştırmayla tamamlandığını anlattı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Silifke Cumhuriyet Başsavcısı: 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturmadan 10 bin 555'i sonuçlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silifke Cumhuriyet Başsavcısı: 2023'te incelenen 11 bin 323 soruşturmadan 10 bin 555'i sonuçlandırıldı - Son Dakika
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