Silifke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Turgut, "Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve fırsat eşitliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Başkan Mustafa Turgut, Göksu Otel'de engelli bireyler ve aileleri için düzenlenen yemekli eğlenceye katıldı. Etkinlikte İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Emniyet Müdürü İsmail Petek, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, özel bireyler ile aileleri yer aldı.

Dünya Engelliler Günü'nde özel bireylerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Turgut, şöyle konuştu:

"En büyük engel sevgisizliktir. Engelli olmak bir engel değil. Bizim için önemli olan engelli vatandaşlarımızı oldukları gibi kabul etmek ve üreten bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Kentimizde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve fırsat eşitliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman engelli bireylerimizin yanında olacağız. Engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hayata her anlamda sorunsuzca katılımının sağlanmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anlamlı kılan tüm bireylerimize saygılarımı sunuyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz."

Etkinlik için engelli bireyler ile aileleri adına teşekkür eden Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş de "Böylesi güzel bir program ve etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak ve bizleri böylesi anlamlı bir günde yalnız bırakmamak gerçekten biz özel insanları ve ailelerini çok mutlu etti. Zihinsel, görme ve yürüme engelli bireylerimiz, aileleri ile birlikte güzel bir akşam geçirdiler.?Yemekli ve canlı müzikli eğlenceye katılan engelli bireylerimizin mutluluğu görülmeye değerdi.?Geç saatlere kadar gönüllerince eğlenen bireylerimiz ve aileleri unutulmayacak bir gece yaşadılar. Birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyoruz" dedi.