Silifke'de Gaspettiği Minibüsle Kaza Yapan Zanlı Öldü - Son Dakika
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Silifke'de Gaspettiği Minibüsle Kaza Yapan Zanlı Öldü

18.06.2026 11:06
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Mersin'de gasbettiği minibüsle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti, yolcular kurtuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti.

Enes Can Özata (36) Taşucu Mahallesi'ndeki durakta Furkan Gök idaresindeki 33 C 8002 plakalı minibüse bindi.

İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, D-400 kara yolunda seyir halindeyken Özata, bilinmeyen nedenle Gök'e saldırdı.

Yolcular, darbedilen şoförün durdurmayı başardığı araçtan koşarak uzaklaştı. Gök de daha sonra minibüsten indi.

Kaçmaya çalışan Özata'nın sürdüğü minibüs, önce okul servisine arkadan çarptı, ardından da Araplı mevkisinde yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, zanlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının, sürücüsünü darbettiği minibüsle kaçması yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu"

Şoför Furkan Gök, gazetecilere, yolcuların olayda yara almadığını söyledi.

Zanlının araca yolcu gibi bindiğini dile getiren Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli şekilde yolun kenarına çekip yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsle olay yerinden uzaklaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de Gaspettiği Minibüsle Kaza Yapan Zanlı Öldü - Son Dakika

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