Silifke'de Kayıp Genç Bulundu
Silifke'de Kayıp Genç Bulundu

21.05.2026 10:13
20 yaşındaki Velican Temel'in cesedi ormanda bulundu, iki kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Velican Temel'in (20) ormanda cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşayan Velican Temel'den önceki gün haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmasında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanda Temel'in cansız bedeni bulundu. Çalışma başlatan ekipler, Temel'in olay günü birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen arkadaşları A.T.B. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Velican Temel'in fenalaşmasının ardından paniğe kapıldıklarını, bu nedenle onu ormana bıraktıklarını söylediği belirtildi. Temel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güncel, Suç, Son Dakika

