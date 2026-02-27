Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince, Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada 250 motosiklet sürücüsü denetlendi.
Denetimlerde kural ihlali yapan 50 motosiklet sürücüsüne ceza verilirken, 1 motosiklet trafikten menedildi.
Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanan sürücülere teşekkür edildi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?