Silifke\'de Okul Güvenliği Toplantısı

Silifke ilçesinde, okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Abdullah Aslaner başkanlığında düzenlenen toplantıya kamu kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınacak tedbirler ele alındı.
