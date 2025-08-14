Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde 90 hanede 190 kişi tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Orman Yangını 2. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
