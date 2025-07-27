Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.

Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.

Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı.

4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ve 526 personele müdahale edilmişti.

Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmış, dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 4'ü personel 8 kişiden 7'si taburcu edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.