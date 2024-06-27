Silifke'de Sanayi Sitesinde Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Silifke'de Sanayi Sitesinde Yangın Söndürüldü

Silifke\'de Sanayi Sitesinde Yangın Söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araçlar, plastik ve ahşap atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alana da sıçramıştı.

27.06.2024 13:27
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Mersin'in Silifke ilçesinde, sanayi sitesinde hurdalıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araçlar, plastik ve ahşap atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada hurda bir otobüs ve bazı araçlar iş makineleriyle yangın bölgesinin dışına çekildi.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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