MERSİN'in Silifke ilçesinde kıyıda bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Narlıkuyu Mahallesi kıyısında bağlı bulunan teknelerden birinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakınlardaki 5 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 6 tekne, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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