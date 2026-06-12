Silifke\'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

Nilay Tunç:

ya bu ne biçim şans ya herkesin kendi hayatı var da işte bizim insanımız hep mağdur oluyo tekne sahibi çok geçmiş olsun diyorum ama toplumun değerleri çöküyo artık kimse kimseye bakmıyo böyle olunca işte bu tarz felaketler başımıza geliyo