Silifke'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

Silifke\'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi
12.06.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde teknelerde çıkan yangın 6 teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kıyıda bağlı 6 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Narlıkuyu Mahallesi kıyısında bağlı bulunan teknelerden birinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakınlardaki 5 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 6 tekne, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, 3. Sayfa, Silifke, Güncel, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilay Tunç Nilay Tunç:
    ya bu ne biçim şans ya herkesin kendi hayatı var da işte bizim insanımız hep mağdur oluyo tekne sahibi çok geçmiş olsun diyorum ama toplumun değerleri çöküyo artık kimse kimseye bakmıyo böyle olunca işte bu tarz felaketler başımıza geliyo 0 0 Yanıtla
  • Mürsel Yücel Mürsel Yücel:
    tabii ki kötü bir durum ama merakımı çeken şey 6 teknenin birden yanması ekonomiye ne kadar yansır onu düşünüyorum halkın geçim kaynakları yanıyo tekneler balık tutma araçları bu kayıplar çiftçilere balıkçılara çok etki yapar ciddi hasarlar 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Tv Mehtap Tv:
    allah bize ve ülkemize bu belalardan korusun ya rabbim bu kadar da talihsizlik olmaz be insanın imtihanı bitmiyor herhalde yangın fırtına sel ne bulsa başımıza düşüyo namazımızı kılıp duamızı yapalım başka çaremiz yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:54:53. #7.12#
SON DAKİKA: Silifke'de Yangın: 6 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.