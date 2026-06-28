Silifke'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Akdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 3 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.
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