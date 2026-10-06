Silifke'de Zübeyde Hanım Anaokulu'na Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı için imza atıldı - Son Dakika
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Silifke'de Zübeyde Hanım Anaokulu'na Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı için imza atıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, Zübeyde Hanım Anaokulu'na kazandırılacak Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı için Silifke Kaymakamlığı'nda protokol imzalandı. Bu sınıfla öğrencilerin doğayla iç içe, daha nitelikli ve eğlenceli bir ortamda eğitim alması amaçlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki bir anaokulunda yaptırılacak açık hava sınıfı için protokol imzalandı.

Silifke Kaymakamlığı'nda düzenlenen protokol imza törenine, Kaymakam Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, hayırsever Hüsnü Toker ve Eşi Kiraz Toker ile Silifke Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Aydan Akkaya katıldı.

Kaymakam Fırat, eğitime sundukları katkılarından dolayı hayırsever Toker ailesine teşekkür etti.

Protokolü imzalanan Silifke Zübeyde Hanım Anaokulu bünyesindeki "Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı"nın, öğrencilerin doğayla iç içe, daha nitelikli ve eğlenceli bir ortamda eğitim almaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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