Silifke Kıyılarında Ölü Denizanaları Yoğunluğu

Silifke Kıyılarında Ölü Denizanaları Yoğunluğu
08.04.2026 13:59
Mersin'in Silifke ilçesinde Kızıldeniz kökenli ölü denizanaları kıyıya vurdu, tehdit oluşturuyor.

Mersin'in Silifke ilçesi kıyılarında ölü göçmen denizanası (Rhopilema Nomadica) yoğunluğu yaşanıyor.

Kum Mahallesi kıyılarında Kızıldeniz'den geldiği değerlendirilen ölü göçmen denizanaları sahile vurarak, bu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, denizanalarının fırtına sonrasında akıntı ve rüzgarlarla kıyıya vurduğunu söyledi.

Denizanalarının açık denizlerde her zaman var olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

"Kızıldeniz'den gelen, Mersin Körfezi ve Doğu Akdeniz'de baskın hale gelen bir tür. Bunlar planktonlarla beslendikleri için denizde özellikle bol besin bulduklarında sayılarını, biyokütlelerini arttırıyorlar. Burada son 10 yıldır özellikle şubat-nisan aylarında yoğun şekilde kıyıya vurmalarına rastlıyoruz. Bu dönemde yoğun hava şartlarından kaynaklı özellikle dalgalar, akıntılar ve fırtına sonrasında artık kıyılarda görülmesi rutin haline geldi."

Ayas, denizanalarının turizme ve balıkçılık için önemli bir tehdit olduğunu belirtti.

Sahildeki denizanalarına dokunmamak gerektiğini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Eğer temas halindeyse zaten kızarıklık, şişlik, acı, yanma gerçekleşecektir. İlk yapılacak şey temiz bir deniz suyuyla orayı temizlemek ve hızlı bir şekilde aslında hastaneye gitmek. Çünkü alerjik bireylerde çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir, ölüme kadar yol açacak bir tablo görülebilir. O anlamda da ilk yapılacak işlemlerden bir tanesi de hastaneye gitmek."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silifke Kıyılarında Ölü Denizanaları Yoğunluğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Silifke Kıyılarında Ölü Denizanaları Yoğunluğu - Son Dakika
