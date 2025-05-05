Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi

Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi

Mersin'de sürücülere trafik güvenliği etkinliği sırasında Silifke'ye özgü yoğurt ve çilek ikramı yapıldı.

05.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ikramında bulunuldu.

Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 kara yolunda uygulama yapıldı.

Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı, sürücülere coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram etti.

Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, vatandaşlara broşür dağıtıldı, çocuklara da aktivite kitabı hediye edildi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutlayan Aslaner, "Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Otomobil sürücüsü Hasan Şeker de ikram karşısında şaşırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Silifke, Güncel, trafik, mersin, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:52:12. #7.12#
SON DAKİKA: Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.