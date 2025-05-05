Silifke Yoğurdu ve Çileği Trafik Uygulamasında İkram Edildi

Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ikramında bulunuldu.

Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 kara yolunda uygulama yapıldı.

Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı, sürücülere coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram etti.

Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, vatandaşlara broşür dağıtıldı, çocuklara da aktivite kitabı hediye edildi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutlayan Aslaner, "Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Otomobil sürücüsü Hasan Şeker de ikram karşısında şaşırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.