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Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Silivri Adliyesi önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda S.N. isimli şüpheli havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri de karşılık vererek ateş açtı. Şüpheli, kaçarak belediye otoparkında saklandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanındaki mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından dolayı yarın adliyeye sevk edilecek.

Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:41
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SİLİVRİ Adliyesi önünde havaya ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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