Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Akören Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Akören Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Başkan Balcıoğlu, saha ziyaretleri kapsamında Akören Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle ziyaretine ilişkin konuşan Balcıoğlu, "Hep birlikte, mahallelerimizin daha güzel bir yer haline gelmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Her zaman sizin görüşlerinizi ön planda tutarak, hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Birlikte daha güçlü bir Silivri için adım atmaya devam edeceğiz" dedi.