Silivri Başkanı Balcıoğlu Anıtkabir'de

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nın ardından Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Ankara'daki Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nın ardından Anıtkabir'i de ziyaret eden Balcıoğlu, "Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine, kentlerimizin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğuyla; geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha kararlı adımlarla yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.