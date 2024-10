Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bulgaristan Seçimlerinde Oy Kullananlarla Buluştu

Güncel

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan parlamento seçimlerinde oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Parlamento seçimlerinde oy veren vatandaşlarla buluştu. Çifte vatandaşlığı olan yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, oy kullananlara teşekkürlerini iletti. Demokrasinin her coğrafyada önemli olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Demokrasi, sadece yaşadığımız topraklarda değil, köklerimizin ve kültürel bağlarımızın uzandığı her coğrafyada değerli ve yaşatılması gereken bir mirastır" dedi. Demokrasiye olan inancın her coğrafyada kendini gösterdiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Demokrasiye olan inanç, sınır tanımadan kendisini göstermeye devam ediyor. Bulgaristan seçimlerinin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.