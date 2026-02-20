Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri İçin Düzenlenen İftar Programına Katıldı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri İçin Düzenlenen İftar Programına Katıldı

20.02.2026 14:41  Güncelleme: 15:54
(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, gazi ve şehit aileleri için düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Balcıoğlu, şehit ve gazi ailelerine minnettarlığını dile getirerek, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Silivri'de gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi. Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi Başkanı Adnan Gürcan, Silivri Müftüsü İsa Sağlam, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş ve mahalle muhtarları katıldı.

Balcıoğlu, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi. Ramazan ayının önemine işaret eden Balcıoğlu, "Mübarek ramazan ayının bu ilk akşamında, gönül soframıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk iftarın bereketini, bu vatanın asıl sahipleriyle yani sizlerle paylaşmanın derin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ramazan sadece aç kalmak değil, paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bir iklimdir. Bizler, komşusu açken tok yatmayan, acıyı da mutluluğu da bölüşen bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yıl Silivri Belediyesi olarak kurduğumuz bu iftar çadırında, 30 gün boyunca binlerce hemşehrimizle ekmeğimizi bölüşeceğiz" diye konuştu.

"Sonuna kadar sahip çıkacağız"

Ülkenin bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlere ve ailelerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Balcıoğlu, ramazan ayının tüm İslam alemine huzur getirmesini diledi. Balcıoğlu, "Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza, İstiklal Marşı'mıza, bu bayrak için toprağa düşen şehitlerimize, bağımsızlığımız için gözünü kırpmadan bedel ödeyen gazilerimize, Cumhuriyetimize ve en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Ramazan ayının Silivri'ye ve tüm İslam alemine huzur getirmesini dileyen Balcıoğlu, "Rabb'im tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

