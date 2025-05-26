Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Kutlama

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Euroleague 2025 Finali'nde AS Monaco'yu mağlup eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kutlamalara katılan Başkan Balcıoğlu, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Euroleague 2025 Finali'nde AS Monaco'yu mağlup eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kutlamalara katılan Başkan Balcıoğlu, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Euroleague 2025 Finali'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Birlikte maç izleyip şampiyonluk sevincini vatandaşlarla paylaşan Başkan Balcıoğlu, "Avrupa Basketbolu'nun en büyük kupasını ikinci kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve her koşulda takımının yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Ülkemize ikinci kez yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkürler Fenerbahçe!" ifadelerine yer verdi.

Silivri Meydanı'ndaki heyecanın Abu Dhabi'deki final atmosferini aratmadığını belirten Balcıoğlu, "Euroleague 2025 Final heyecanını, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda kurduğumuz dev ekranda, Silivrili hemşehrilerimle birlikte yaşadık. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte hissettik. Silivri'mizde bu coşkuyu, bu birlikteliği çoğaltmaya; böyle anlamlı anlarda hep birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.