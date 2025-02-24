Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Pazartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Pazar esnafıyla birebir sohbet eden Başkan Balcıoğlu, beklentileri doğrudan dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Pazartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sık sık sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiğini belirten Başkan Balcıoğlu, saha ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

"Vatandaşlarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli"

Pazar ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, "Hemşehrilerimle bir arada olmak, selamlarını almak ve sohbet etmek benim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Silivri'mizi daha güzel hale getirmek için vatandaşlarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. İlçemizin güzel insanlarıyla daha sık bir araya gelmeye ve önerilerini dinlemeye devam edeceğim. Birlikte daha güçlü ve daha güzel bir Silivri inşa edeceğiz" dedi.