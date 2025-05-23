Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, TÜRAM Lisesi Öğrencileriyle Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bünyesindeki TÜRAM Lisesi öğrencileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Balcıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gençlerle birlikte Atatürk'ün mirasına sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi tarafından kurulan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) bünyesindeki Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından Balcıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı.

"Atatürk'ün emanetinin emin ellerde"

Mesajında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gençlerle birlikte adım atmanın onurunu yaşadığını vurgulayan Balcıoğlu, Atatürk'ün bıraktığı mirasın, fikri hür ve üretken nesiller eliyle taşınacağını belirtti. Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin benimsediği sosyal demokrat, katılımcı ve halkçı yönetim anlayışının, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden ilhamla şekillendiğini belirtti. Eğitimden üretime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda insanı merkeze alan bir gelecek inşa etme hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden Balcıoğlu, TÜRAM Lisesi öğrencilerinin bu vizyonun somut birer temsilcisi olduğunu ifade etti. Anıtkabir Defteri'ne yazdığı metinde ayrıca, TÜRAM çatısı altındaki gençlerin üretim, bilim ve emekle yoğrulmuş bir eğitim modeliyle yetiştiğine dikkat çeken Balcıoğlu, Cumhuriyet'in sonsuzluğunun en güçlü teminatının gençliğin gözlerindeki ışık olduğunu vurguladı. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine bağlılıkla, emanetinin emin ellerde olduğunu dile getirdi.

"Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu vatanı koruyacak"

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yapan Balcıoğlu, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu vatanı koruyacak, yeşertecek ve geleceğe taşıyacak gençlerle birlikte onun manevi huzurunda bulunmak hem inancımızı hem de sorumluluğumuzu daha da pekiştiriyor" dedi. Balcıoğlu, TÜRAM Lisesi öğrencilerinin çağdaş, üretken ve bilinçli bireyler olarak yetişmesinin Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen bir yerel yönetimin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.