Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hafta sonu Silivri Sahili'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Balcıoğlu, sahil boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'ne vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları da yönetime dahil ederek ilerleyeceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Güzel Silivri'mizin güzel insanlarıyla bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yönetim anlayışımın merkezinde her zaman hemşehrilerim yer alacak. Onların istek ve önerileri, bizim için yol gösterici olmaya devam edecek" diye konuştu.