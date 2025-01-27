Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hafta sonunu Silivri Sahili'nde geçiren vatandaşlarla bir araya geldi, Belediye'nin yarıyıl tatilinde hizmete sunduğu buz pistinde eğlenen çocuklarla vakit geçirdi. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hafta sonunu Silivri Sahili'nde geçiren vatandaşlarla bir araya gelerek, onların istek ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, daha sonra ilçedeki buz pisti alanını ziyaret ederek çocuklarla birlikte vakit geçirdi ve onların mutluluğuna ortak oldu.

Katılmcı belediyecilik anlayışı ile vatandaşların fikir ve önerilerini dikkate alarak çalıştıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve birlikte çözümler üretmek bizim için çok önemli. Bugün de sahilimizde yürüyüş yapan hemşehrilerimizle ve buz pistinde eğlenen çocuklarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Silivri'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.