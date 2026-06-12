Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Bu sabah düzenlenen operasyonla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Silivri Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı.
Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 'Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı satışı sürecinde usulsüzlükler bulunduğu' iddialarıyla bir dizi suçlamaya yer verildi.
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