Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gözaltına Alındı

12.06.2026 08:48  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında usulsüzlük iddiaları yer alıyor.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Bu sabah düzenlenen operasyonla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Silivri Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 'Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı satışı sürecinde usulsüzlükler bulunduğu' iddialarıyla bir dizi suçlamaya yer verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zeynep Araç Zeynep Araç:
    yine mi başkan gözaltına aldılar ya bu kadarı çok şu an halk neye güvenecek mesela çocuklarımız büyüyor bunları görüyor hepsi aynı yer mi yani niye hep şu taraftan çıkıyo böyle haberler saçmalık bence 0 0 Yanıtla
  • İsa Demirci İsa Demirci:
    bu tür hadiselerin toplumda güven bunalımı yarattığı gerçeğini göz ardı edemeyiz ve tüm kurumlar daha dikkatli davranmalıdır 0 0 Yanıtla
  • Sinan Yusuf Sinan Yusuf:
    başkan da bi şey yapmışsa bulunup cezası verilir işte bu kadar yani herkes kanunun önünde eşit olmalı yani ne bileyim ben ne oldu tam ama operasyon düzenledilerse bi nedeni vardır herhalde devam etsin araştırma görelim sonuçta 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:35:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.