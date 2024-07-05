Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gazitepe Futbol Turnuvası'nı Başlattı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe Futbol Turnuvası'nın açılış maçı olan Gazitepespor-Seymenspor karşılaşmasının santra vuruşunu yaparak, turnuvayı başlattı. Sporun ve birliğin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Silivri'deki spor kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için her yıl düzenlenen Gazitepe Futbol Turnuvası, bu yıl da ilçenin çeşitli mahallelerinden gelen takımların kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Belediye Başkanı Balcıoğlu, açılış maçı öncesinde yaptığı konuşmada, "Gazitepe Futbol Turnuvası'nın düzenlenmesinde emeği geçen Gazitepespor Kulübü Başkanı Taner Gürkan ve yönetiminin yanı sıra, tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü yaşamasına vesile oluyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Balcıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı santra vuruşunun ardından, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, "Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor. Hep birlikte, sporun ve dostluğun kazandığı bir turnuva olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.