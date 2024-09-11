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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı'yı makamında ağırladı. Ziyareti için Taşçı'ya teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, kurumlararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. İlçenin güvenliğinin en üst seviyede tutulması için yapılan tüm çalışmalarda her zaman Emniyet Müdürlüğü'nün yanında olduklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, kurumlararası işbirliği ile Silivri'nin daha konforlu, daha yaşanabilir bir ilçe olacağını ifade etti.

Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, belediye ile olan güçlü iş birliğinin halkın huzur ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Taşçı, ilçede güvenlik hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi adına yapılabilecek projeler ve atılacak yeni adımlar konusunda Başkan Balcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu.