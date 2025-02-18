Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Mahalle Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasına katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Demirkapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen mahalle buluşmasına, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Başkan Balcıoğlu, mahalle muhtarları, ilçedeki siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Buluşmada mahalle kültürünün önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, "Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizle bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de taleplerini dinledik. Bizim için mahallelerimizdeki birlik ve beraberlik ruhu çok kıymetli. Silivri, dayanışma içinde büyüyen, gelişen bir ilçe" diye konuştu.

Vatandaşların önerilerinin Silivri'nin gelişimine büyük katkısı olduğunu aktaran Balcıoğlu, "Bu tür buluşmalar sayesinde vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerinde değerlendiriyoruz" dedi.