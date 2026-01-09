Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kendisi Hakkında İleri Sürülen İddiaları Yalandı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kendisi Hakkında İleri Sürülen İddiaları Yalandı

09.01.2026 18:11  Güncelleme: 01:43
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, lüks yaşam ve yurtdışı tatilleri hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulundu. Babasının vefat ettiğini belirten Balcıoğlu, 30 yıldır Silivri'de esnaf olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kendisi ve ailesi hakkında ileri sürülen "lüks yaşam, pahalı saat, yurtdışı tatilleri ve babasına ev aldığı" iddialarını yalanlayarak, söz konusu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kendisi ve ailesi hakkında son günlerde ortaya çıkan "lüks yaşam, pahalı saat ve yurtdışı tatilleri" iddialarına tepki gösterdi. Balcıoğlu, söz konusu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını belirterek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, çocukluğunda kasap çırağı olduğunu hatırlatarak, "Kasap çırağı, arkadaşlar giz değil sır değil ben gururla söyledim. Meydanlarda bağırdım 30 yıldır herkesin bildiği üzere dayımla birlikte bu işi yapıyorum. Zaten ben 10 yaşından beri yaptığımı söyledim. Yüzlerce küçük baş büyük baş hayvan bakıyoruz binlerce dönüm arazi ekiyorum, 30 yıldır Silivri'de esnafım ve Silivri'de hatırı sayılır esnaftan biriyim gün gibi ortada. Buradan sesleniyorum ben geçmişimle gurur duyuyorum" dedi.

"Yani babamın öldüğünü mü ispatlayayım?"

Babasına ev aldığı iddiasını da yanıtlayan Balcıoğlu, "Arkadaşlar ben babamı 33 yıl önce kaybettim. 12 yaşındaydım yani kaybettiğimde. Hani bazıları çıkıp diyor ya bir haftadan beri cevap vermediniz. ya bunlara mı cevap vereyim. Yani babamın öldüğünü mü ispatlayayım?" ifadelerini kullandı. 11 milyon lira değerinde Rolex marka saat taktığını iddialarına kolunda ki saati göstererek yanıt veren Balcıoğlu, "Rekabet kurulu teamüllerine aykırı olduğu için şimdi markasını söyleyemiyorum. Saat 8 bin lira. Ben aldığımda o kadar da değildi. Birazdan vereceğim basın mensuplarına da baksınlar" diye konuştu.

"Bizim işimiz gücümüz Silivri"

2019 yılından beri aynı evde oturduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, arabasını 9 yıldır kullandığını belirtti. Balcıoğlu, yurtdışı tatilleri iddialarına ise "Bahsi geçen hafta sonu yurt dışı tatilleri…  Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki yurt dışına çıkmak yazılı mühürlü her türlü kayıt altındadır. Giriş çıkış saatine kadar ilgili makamlarda mevcuttur bu bilgiler. Yani o Londra'lar işte Kıbrıslar bir giriş çıkışım var mı" yanıtını verdi. İddiaların yalan olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Benim vatandaşım hafta sonları benim nerede olduğumu gayet iyi biliyor. Onların düğünleri olduğunda nişanları olduğunda mutluluklarını paylaşıyorum ya da bir cenazede acılarına ortak oluyorum. ya da bir esnafımızın emeklimizin yanında beraber çay içiyoruz. Yani ben görevimin işimin başındayım bizim işimiz Silivri gücümüz Silivri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

