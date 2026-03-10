Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftarda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftarda Vatandaşlarla Buluştu

10.03.2026 09:31  Güncelleme: 10:31
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaparak dayanışmanın önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Balcıoğlu, "Silivri'mizde dayanışma büyüsün, kardeşliğimiz güçlensin, bereket sofralarımızdan eksik olmasın" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ramazan ayının her günü kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla aynı lokmayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu belirten Balcıoğlu, "Ramazanın manevi ikliminde, iftar çadırımızda bu akşam da hemşehrilerimizle aynı lokmayı paylaşmanın huzurunu yaşadık. Hayırsever bağışçımız Güler Sarıbekir'in katkılarıyla hazırladığımız bu güzel akşamda Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Silivri'mizde dayanışma büyüsün, kardeşliğimiz güçlensin, bereket sofralarımızdan eksik olmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

