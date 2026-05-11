Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, "Konken Partisi" Oyununu İzledi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın sahnelediği "Konken Partisi" adlı tiyatro oyununu izledi.

Başkan Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ve vatandaşlarla birlikte Önder Yılmaz Sahnesi'nde "Konken Partisi" oyununu izledi. Oyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Sahnede sergiledikleri başarılı performansla bizlere güzel bir akşam yaşatan kıymetli sanatçılarımız Melek Baykal'a, Mehmet Atay'a, oyunda emeği geçen tüm ekibe ve salonumuzu doldurarak bu kültür sanat buluşmasına ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.