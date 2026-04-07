Silivri Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem... Komisyon Üyeleri Belirlendi

07.04.2026 09:30  Güncelleme: 10:46
(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi 2026 yılı nisan ayı toplantısında, Meclis Başkanvekilleri, Encümen Üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında toplanan mecliste 23 gündem maddesi görüşülürken; Gökhan Yonat Birinci Meclis Başkanvekili, Mahmut Yıldızaydın ise İkinci Meclis Başkanvekili seçildi.

Silivri Belediyesi 2026 yılı Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda toplam 23 gündem maddesi görüşüldü. Birinci madde olan 1'inci ve 2'nci Meclis Başkan Vekili seçimi için 3 kişilik tasnif komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Birinci Meclis Başkan Vekili Gökhan Yonat, ikinci Meclis Başkanvekili ise Mahmut Yıldızaydın seçildi. İkinci gündem maddesi olan, 2 Asil, 2 Yedek Divan Katibi seçiminde ise gizli oylama yapılarak, 2 asil üye Yalçın Ekici ve Hatice Gözen, 2 yedek ise Cihan Demir ile Nebahat İskender seçildi. Üçüncü madde olan 3 Encümen Üyesi seçiminde ise, Ender Ersözlü, Ebru Akgül Pekel, Niyazi Yıldırım seçildi.

Nisan ayı Meclis Toplantısı 1'incioturumunda komisyon üyeleri seçildi

Dördüncü madde olan Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminde, Yalçın Ekici, Önder Çolak, Ebru Onur, Dorukhan Enes Kocabaş, Gökalp Kalaycı seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. İmar Komisyonu seçiminde, Sibel Aydın Işıköndeş, Fatih Çepni, Murat Okan, Sultan Aşkın, Harun Çelik seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçiminde, Mahmut Yıldızaydın, Rıza Aksu, Murat Okan, Gökalp Kalaycı, Salim Çavdar seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. İsim Tespit Komisyonu seçiminde, Elif Yılmazer, Mehmet Keleş, Aykut Batur, Deniz Ediz, Harun Çelik seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komisyonu seçiminde, Cihan Demir, Şenol Fidan, Mehmet Keleş, Sultan Aşkın, Semanur Kepenek seçilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçiminde, Rıza Aksu, Şenol Fidan, Gökhan Yonat, Görkem Ercan, Dorukhan Enes Kocabaş seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçiminde, Aykut Batur, Nebahat İskender, Ebru Akgün Pekel, Murat Güler, Celalettin Yazıcı seçilerek oy birliğiyle kabul edildi. Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu seçiminde, Sibel Aydın Işıköndeş, Hatice Gözen, Ebru Onur, Görkem Ercan, Celalettin Yazıcı oy birliğiyle kabul edildi.

On ikinci madde olan, Silivri Belediyesi'nin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulunda belediyemizi vekaleten Ali ŞAHİN'in temsil etmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi konusu ise oy birliğiyle kabul edildi. On üçüncü madde, Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3267 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi konusu İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Silivri İlçesi Yeni Mahalle 1311 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi konusu ise İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. On beşinci madde, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8332 ada 8 parselin kuzeydoğusunda kalan alanının ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

On altıncı madde olan Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1438 ada 2 parselin doğusunda kalan yol alanının ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi konusu Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

On yedinci madde olan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 2 adet araç tahsisinin görüşülmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine tahsis edilen aracın tahsisi ile tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi konusu ise oy birliğiyle kabul edildi. On dokuzuncu madde olan Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi Hukuk Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Belediye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Yirmi birinci madde olan 2025 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin ikinci birleşimde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündeme sonradan eklenen yirmi ikinci madde ise Sporcu Gülşah Kıyak Uymaz öğretmenin ödüllendirilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. İlave diğer madde olan, Silivri ilçesi Yenimahalle 646 ada 5 parsel sayılı taşınmazın belediyemiz hissesinin satışının görüşülmesi konusu Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Kaynak: ANKA

