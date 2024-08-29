Silivri Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası Tamamlandı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında, 6 farklı kategoride, 40 sporcu mücadele etti.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası tamamlandı. Sporcular; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere toplamda 6 farklı kategoride mücadele etti. Dereceye giren sporcuların ödülleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Belediye Meclis Üyeleri Fatih Çepni ve Yalçın Ekici tarafından verildi.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, "Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müz, sporun toplumda yaygınlaşması ve gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmeleri adına çalışmalarını özenle sürdürüyor. Belediye Başkanı'mız Bora Balcıoğlu'nun da spora ve sporcuya verdiği destekle bu faaliyetlerimiz her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor" dedi.

Turnuvada, küçük kızlar kategorisinde birinci Zeynep Alya Kandemir, ikinci Deniz Lina Özbil oldu. Küçük erkekler kategorisinde ise birinci Alparslan Özdemir, ikinci Sencer Balcıoğlu olarak belirlendi. Yıldız kızlar kategorisinde birincilik Bahar Memiş'e, ikincilik Zeynep Özvarnalı'ya verilirken, yıldız erkekler kategorisinde ise Sinan Özkan birinci, Umut Özgür ikinci oldu. Genç kızlar kategorisinde İnci Özkanlı birinci, Ela Bal ikinci olurken, genç erkekler kategorisinde Bora Memiş birinciliği, Ali Efekan Orhay ise ikinciliği elde etti.