Silivri Belediyesi Ayçiçeği Hasadı Yaptı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyeye ait bin 200 dönüm arazide ekilen ayçiçeklerinin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'ne ait bin 200 dönüm arazide ekilen ayçiçeklerinin ilk hasadını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, hasat sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen ayçiçeklerinden üretilecek ayçiçek yağlarının ilçedeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Silivri'nin tarımda gelişmesi için daha çok çalışacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Silivri'miz için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Ayçiçeği tarlalarımızda uzun emeklerimizin karşılığında, yaklaşık 1200 dekarlık ayçiçeği hasadımızı yapıyoruz. Aynı zamanda umut ve dayanışmanın da hasadını yapıyoruz. Belediyecilik, insana dokunmaktır. Biz bu Allah vergisi topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Silivri'mizi koruyarak, topraklarımızın bereketini çiftçilerimizle buluşturuyoruz" dedi.