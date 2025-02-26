Silivri Belediyesi, Gençlerin Fikirlerine Önem Veriyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "İstanbul Öğrenci Meclisleri Projesi" kapsamında Silivri Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, İlçe Öğrenci Meclisi üyelerinin görüşlerini dinledi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Başkan Balcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Silivri Kaymakamlığı ev sahipliğinde İlçe Öğrenci Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmada üyeler, Silivri'de görmek istedikleri yenilikleri ve projeleri paylaştı.

"İlçemizi birlikte nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi değerlendirdik"

Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Silivri'yi gençlerimizle birlikte yönetmek istiyoruz. Onların enerjisi ve vizyonu, ilçemizin geleceğini şekillendirmekte oldukça önemli. Gençlerimizin fikirlerini dinleyerek, ilçemizi birlikte nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi değerlendirdik" dedi.