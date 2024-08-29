Silivri Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümlerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Çevre kirliliği ve güvenlik risklerine yol açan yasa dışı dökümlerle ilgili olarak tespit edilen kişi ve firmalar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Silivri Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine geçit vermiyor. Belediye ekipleri, bu tür faaliyetlere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde denetimlerini aralıksız sürdürüyor ve ilçede tespit edilen kaçak döküm olaylarıyla ilgili yasal işlem yapıyor.

Belediye yetkilileri, çevre kirliliği ve güvenlik sorunlarının önlenmesi için vatandaşların da mücadeleye destek vermesinin önemine dikkati çekti. Vatandaşların kaçak dökümleri tespit etmeleri durumunda 444 20 47 numaralı hattan Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmaları istendi.