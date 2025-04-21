Silivri Belediyesi'nden Hatay'daki Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hatay'daki çocuklar için hediyeler hazırladı.

Silivri Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 6 Şubat depreminden etkilenen çocukları unutmadı. 23 Nisan coşkusunu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'daki çocuklarla paylaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına hediyeler hazırlandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hediyelerin Afet Koordinasyon Merkezi'nde hazırlandığını belirterek, "Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm olabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek adına 23 Nisan'da yine onlarla birlikte olacağız. Bora ağabeyiniz her zaman yanınızda çocuklar" dedi.