Silivri Belediyesi'nden Tarımsal Üretim Destek Projeleri

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) yazlık sebze fidesi dikimi ve damlama sulama hattı kurulum çalışmaları devam ediyor.

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle ilçenin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde sürdürülen yazlık sebze fidesi dikimi ve modern sulama sistemleri kurulum çalışmaları, verimli üretim hedefiyle titizlikle yürütülüyor.

Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmalar ile hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, TÜRAM'da yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, "Üreten ve gelişen bir Silivri için kararlılıkla çalışıyoruz. TÜRAM'da yürüttüğümüz tarımsal üretim faaliyetleriyle hem yerel kalkınmaya hem de gıda arz güvenliğine katkı sağlıyoruz" dedi.