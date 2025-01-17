Silivri Belediyesi\'nden Ücretsiz HPV Aşısı Hizmeti

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, 8-45 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV (Human Papillomavirus) aşısı hizmeti sunmaya başladı.

Silivri Belediyesi, ücretsiz HPV (Human Papillomavirus) aşısı hizmetine başladı. Belediye'nin 'Birlikte Dayanışma Marketi'nden faydalanan 8-45 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar için başlatılan uygulama, kadınların sağlığına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Başvurular değerlendirildikten sonra, uygun görülen vatandaşlara belediye sağlık ekipleri tarafından ilk doz aşılar uygulanıyor. Aşılanan kişilere, takip sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir HPV Aşı Kartı teslim ediliyor. Aşı süreci, üç dozdan oluşuyor. İkinci doz, ilk dozdan 2 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan 4 ay sonra uygulanıyor. HPV aşısı hizmeti, Silivri Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz sunuluyor.