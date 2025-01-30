Silivri Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Yönelik Revizyon Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Yönelik Revizyon Çalışmaları

Silivri Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi için bakım, yenileme ve yeni park projeleri üzerinde çalışıyor. Çeşitli bölgelerde park ve spor alanları daha işlevsel hale getiriliyor.

30.01.2025 17:21  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları koruma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, park ve spor alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla birçok noktada revize çalışmaları yürütülürken, yeni park projeleri de hayata geçiriliyor.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çanta Mahallesi Kaktüs Sokak, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak ve Çanta Mahallesi Yüzük Sokak'ta bulunan parklarda bakım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Değirmenköy Namık Kemal Caddesi'nde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilen revize çalışmalarıyla ise gençlerin spor yapabileceği daha güvenli ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

Yeni Mahalle Özgecan Aslan Sokak'ta ise vatandaşlara ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Şifa Parkı'nın yapımına başlandı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama ve form verme işlemlerini sürdürerek yeşil alanların sağlıklı gelişimini destekliyor. Ayrıca ekipler, park ve sosyal alanların düzenli bakımını da gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Yönelik Revizyon Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 04:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Yönelik Revizyon Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.