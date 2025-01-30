Silivri Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Yönelik Revizyon Çalışmaları

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları koruma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, park ve spor alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla birçok noktada revize çalışmaları yürütülürken, yeni park projeleri de hayata geçiriliyor.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çanta Mahallesi Kaktüs Sokak, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak ve Çanta Mahallesi Yüzük Sokak'ta bulunan parklarda bakım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Değirmenköy Namık Kemal Caddesi'nde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilen revize çalışmalarıyla ise gençlerin spor yapabileceği daha güvenli ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

Yeni Mahalle Özgecan Aslan Sokak'ta ise vatandaşlara ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Şifa Parkı'nın yapımına başlandı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama ve form verme işlemlerini sürdürerek yeşil alanların sağlıklı gelişimini destekliyor. Ayrıca ekipler, park ve sosyal alanların düzenli bakımını da gerçekleştiriyor.