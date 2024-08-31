Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni yapıldı. Başkan Balcıoğlu, genç sporcular yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, çocukların farklı spor dallarıyla tanıştığını ve yaz boyunca teknolojiden uzak kaldığını belirtti.

31.08.2024 15:04  Güncelleme: 16:09
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilerin yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış törenine Başkan Balcıoğlu'nun yanı sıra Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, Meclis üyeleri katıldı. Yaz Spor Okulu'na katılan öğrenciler, sporla geçirdikleri verimli dönemin ardından sertifikalarını aldı.

Genç sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Yaz Spor Okulları'mızın kapanış töreninde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yaz, çocuklarımızın sporla tanışmasını ve enerjilerini sağlıklı bir şekilde harcamalarını sağlamak için büyük bir çaba harcadık. Silivri'mizde genç sporcuların yetişmesi, gelecekteki başarıları için çok önemli bir adım" diye konuştu.

Çocukların yaz boyu teknolojiden uzak kalıp farklı spor dallarıyla tanışmış olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, bu yıl basketbol, futbol, voleybol, yüzme, cimnastik, tenis, özel sporcular ve satranç gibi 8 farklı branşta, 6 ayrı tesiste toplam 3 bin 867 çocuğa hizmet verildiğini açıkladı.

Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için ekibiyle birlikte titizlikle çalıştığını vurgulayan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarımız, kim tutarsa onun elinde kalıyor. Çocuklarımızın elinden doğru kişilerin tutmasıyla, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişir. Bu konuda Belediye Başkanı olarak her türlü çalışmayı önemsiyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz; onlara sahip çıkacak, ellerinden tutacağız. Öğrencilerimizin bu süreçte göstermiş olduğu gayret ve başarılar gerçekten takdire şayandı. Her birinizi bu özverinizden dolayı tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak, arkadaşlıklar kurdunuz ve birlikte keyifli anlar yaşadınız. Sizlerin bu yaz geçirdiği zamanı verimli ve eğlenceli kılmak, bizim için büyük bir onurdu. Silivri'de sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi, gelecekteki spor başarımızın teminatıdır. Gençlerimizin sporla iç içe olması bizim için büyük önem taşıyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor, sürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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