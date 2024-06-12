Silivri Çeltik Mahallesi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

Silivri Çeltik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Silivri Çeltik Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler büyümeden kontrol altına aldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, bölgede dronla yangın noktalarını tespit etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında yaklaşık 50 dönüm orman ve 30 dönüm ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili jandarma bölgeye yakın iş yerlerinin kameralarını incelemek üzere çalışma başlattı.