Silivri'de 23 Nisan Coşkusu Şenliklerle Kutlanacak

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenliklerle kutlayacak. Silivri Sahilinde düzenlenecek şenlik kapsamında birçok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Silivri Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Silivri Sahilinde düzenlenen etkilerle bayram coşkusunu yaşatacak. Atölyelerden oyun alanlarına, sahne gösterilerinden yarışmalara, birçok etkinliğin düzenleneceği şenlikte çocuklar gün boyu bayram coşkusunu yaşayacak. Gencer Savaş Bandosu eşliğinde saat 13.00'te Atatürk Meydanı'nda Bayram Korteji ile başlayacak 23 Nisan coşkusu Silivri Sahili Kumluk Mevkii'nde şenlik alanında devam edecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu şölen, 13.30 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.