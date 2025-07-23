Silivri'de Atık Yönetimi Tesislerinde Yangın

Silivri'de, İSTAÇ'a bağlı Seymen Entegre Atık Yönetimi Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki Seymen Entegre Atık Yönetimi Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atıkların istiflendiği alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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