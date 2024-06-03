Silivri'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Silivri'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Silivri\'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle kısa süreli bir trafik kapanması yaşandı.

03.06.2024 16:23
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Silivri'de boya üretilen bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki boya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, trafik, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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