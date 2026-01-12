Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'dan Yapımı Süren Gazitepe Camii'nde İnceleme

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi'nde yapımı süren Gazitepe Camii'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Balcıoğlu, Gazitepe'de yapımı devam eden Gazitepe Camii'ni, Muhtar Secattin Ildız ile yerinde inceledi. Caminin kısa sürede sona ereceğini dile getiren Balcıoğlu, "Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak, mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla uzun yıllar hizmet verecek olan camimizi en kısa sürede Gazitepe'mize kazandırarak ibadete açacağız" ifadelerini kullandı.