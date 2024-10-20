Silivri\'de Kaçak Tütün Operasyonu: Zanlı Serbest

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Silivri'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı ve satışıyla ilgili çalışma kapsamında Alibey Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 5 bin 120 dolu makaron ele geçirildi, iş yerindeki İ.S. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.