Silivri'de Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Protokol İmzalandı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kadınların üretimde daha fazla yer alması ve kendi ekonomik güçlerini oluşturabilmesi amacıyla Rotary 2420. Bölge Federasyonu ve Silivri Kent Konseyi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Rotary 2420. Bölge Federasyonu ve Silivri Kent Konseyi ile protokol imzaladı. Balcıoğlu, protokolün Silivri'de kadınların üretimde daha fazla yer alması, e-ticaretle kazanç sağlamaları ve toplumsal hayata daha güçlü katılmaları için yeni bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, kadının ekonomik özgürlüğünün, toplumun özgürleşmesiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, Silivri'de bu özgürleşmeyi birlikte inşa edeceklerini söyledi.

"Kadının emeği, aklı ve yaratıcılığı, bu kentin en büyük gücüdür"

"El Ele Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla başlayan GİKA Projesi'nden de söz eden Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece bir eğitim ya da girişimcilik programı değil, aynı zamanda kadınların hayatlarına dokunan, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına vesile olan büyük bir dayanışma hareketidir. Biz Silivri'de kadınların sadece hayatın içinde değil, üretimin merkezinde olması gerektiğine inanıyoruz. Kadının emeği, aklı, sabrı ve yaratıcılığı, bu kentin en büyük gücüdür. Rotary Bölge Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, Silivri'de kadınlarımızın daha fazla üretmesi, e-ticaretle kazanç elde etmesi ve toplumsal hayata daha güçlü katılması adına yeni bir kapı açıyor."

Kadının olduğu yerde umut olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak bu projeye gönülden inanıyor; kadınlarımızın her alanda daha görünür, daha güçlü ve daha özgür olması için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.