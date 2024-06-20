Silivri'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Altınorak mevkisi Edirne istikametinde motosikletinin hakimiyetini kaybeden G.G. bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen G.G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde 2 şerit bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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