Silivri'de Öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Silivri'de Öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Silivri\'de Öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla altı okuldan 187 öğrenciyi ağırladı ve hayvanlarla bire bir zaman geçirme fırsatı sundu.

05.10.2024 09:46  Güncelleme: 09:55
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, altı okuldan gelen öğrencileri ağırladı. Çocuklar, merkezdeki hayvanlarla birebir zaman geçirme imkanı buldu.

Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe altı okuldan 187 öğrenci katılım sağladı. Dilek Yetkin Akademi Anaokulu'ndan 15 öğrenci, Harikalar Diyarı Anaokulu'ndan 30 öğrenci, Özel Mektebim Koleji Silivri Anaokulu'ndan 72 öğrenci, Minik Kalpler Anaokulu'ndan 20 öğrenci, Özel Silivri Neşe Erberk Gündüz Bakım Evi Anaokulu'ndan 25 öğrenci ve Engelli Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nden (EYKOM) 25 özel öğrenci öğretmenleri ile Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere merkezde yürütülen çalışmaları aktardı. Çocuklar, rehabilitasyon merkezindeki hayvanlarla birebir vakit geçirdi. Ziyaretin sonunda, öğrencilere sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla hazırlanmış mama paketlerinden oluşan hediye setleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Öğrenciler Hayvan Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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